RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине: разъяснение НСЗУ

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как получить направление на МРТ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине МРТ головного мозга назначает врач, учитывая состояние или диагноз человека. Для такой диагностики пациенту предоставляется направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

"С направлением обследование можно пройти бесплатно в учреждениях, которые имеют соответствующий договор на пакет НСЗУ и собственно томограф", - рассказали в НСЗУ.

Там отметили, что в Украине и военные, и гражданские имеют право на бесплатное обследование по Программе медицинских гарантий по одинаковому маршруту:

  • наличие направления;
  • поиск медучреждения;
  • запись на обследование.

Однако если случай не является срочным, то к ожиданию экспертизы надо отнестись с пониманием.

Узнать адрес и контакты учреждений, в которых можно бесплатно сделать МРТ головного мозга поможет:

  • оператор контакт-центра по телефону 16-77;
  • также вы можете найти такие заведения на сайте НСЗУ.

 

 

Ранее РБК-Украина писало о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУмртВрачиМинистерство здравоохранения Украины