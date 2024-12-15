Как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине: разъяснение НСЗУ

"С направлением обследование можно пройти бесплатно в учреждениях, которые имеют соответствующий договор на пакет НСЗУ и собственно томограф", - рассказали в НСЗУ.

Там отметили, что в Украине и военные, и гражданские имеют право на бесплатное обследование по Программе медицинских гарантий по одинаковому маршруту:

наличие направления;

поиск медучреждения;

запись на обследование.

Однако если случай не является срочным, то к ожиданию экспертизы надо отнестись с пониманием.

Узнать адрес и контакты учреждений, в которых можно бесплатно сделать МРТ головного мозга поможет: