Как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине: разъяснение НСЗУ

В Украине МРТ головного мозга назначает врач, учитывая состояние или диагноз человека. Для такой диагностики пациенту предоставляется направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
"С направлением обследование можно пройти бесплатно в учреждениях, которые имеют соответствующий договор на пакет НСЗУ и собственно томограф", - рассказали в НСЗУ.
Там отметили, что в Украине и военные, и гражданские имеют право на бесплатное обследование по Программе медицинских гарантий по одинаковому маршруту:
Однако если случай не является срочным, то к ожиданию экспертизы надо отнестись с пониманием.
Узнать адрес и контакты учреждений, в которых можно бесплатно сделать МРТ головного мозга поможет:
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