Как родители школьников относятся к дистанционному образованию: данные опроса

"Таким образом, в целом негативная оценка дистанционного обучения, похоже, не зависит от причин, по которым этот формат был введен", - отмечают социологи.

Тот факт, что учебные заведения оснащены безопасными и оборудованными убежищами, не повлиял на уровень поддержки дистанционного образования среди опекунов. 64% опекунов, чьи дети/внуки ходят в школы, обустроены укрытиями, выступают против онлайн-обучения для своих детей/внуков. Почти столько же опекунов (61%), у которых дети/внуки не имеют убежищ при школах, тоже хотели бы, чтобы, несмотря на это, их дети посещали учебное заведение в очном формате.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 3 по 17 июля 2023 года. Всего методом face-to-face было опрошено 2011 респондентов проживавших на подконтрольных Украине территориях.

Школа во время войны

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения. В каждой области свой – в зависимости от ситуации безопасности.

В Министерстве образования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Речь идет о регионах, которые находятся в относительном тылу.