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Как "Арсенал" Зинченко эпичный камбэк против МЮ устроил: видео

Фото: Габриэл Жезус установил окончательный результат встречи (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" одержал зрелищную победу над "Манчестер Юнайтед" в 4-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 4-й тур

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 3:1

Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 – Рашфорд, 27

 

 

Горячо в противостоянии стало в середине первого тайма, когда команды обменялись голами в течение минуты. Открыли счет манкунианцы – Рашфорд убежал на ворота "канониров" левым флангом, сместился в центр и пробил в дальний угол. В ответ Эдегор классно пробил с линии штрафной в атаке лондонцев.

Главные же события развернулись в добавленное арбитром ко второй половине время. Казалось, что матч двигается к боевой ничьей. Однако "Арсенал" сумел дожать принципиального оппонента. Да еще двумя голами!

Сначала "канониры" воспользовались стандартом. Райс на дальней штанге принял передачу Саки и с рикошетом от защитника МЮ отправил мяч в сетку. А потом хозяева поймали "Юнайтед" в контратаке – Жезус вырвался на оперативное пространство, уложил защитника на газон и обыграл Онану.

Благодаря победе "Арсенал" набрал 10 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь МЮ со вторым поражением в сезоне оказался на 11-й строчке. Лидер первенства – "Манчестер Сити" (12 пунктов).

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