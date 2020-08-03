Juul Labs подала заявку до FDA на схвалення електронної системи доставки нікотину JUUL

Київ (3 серпня) — компанія Juul Labs оголосила про подання заявки PMTA до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) щодо електронної системи доставки нікотину JUUL.

До заявки компанії додають вичерпні наукові дані щодо пристрою JUUL, картриджів і рідин зі смаками «Віргінський тютюн» та «Ментол» з концентрацією нікотину 5% та 3%, а також інформацію про заходи, які вживає компанія і які спираються на конкретні дані для розв’язання проблеми використання її продуктів неповнолітніми.

Разом із заявкою компанія Juul Labs надала FDA наукове обґрунтування, що дає змогу оцінити, чи є її продукти «придатними з погляду охорони здоров’я населення», з урахуванням ризиків і переваг для людей загалом. Заявка охоплює докладні наукові дані, отримані в результаті понад 110 досліджень, що склали загалом більш як 125 000 сторінок, у яких оцінюють вплив продукту як на наявних споживачів тютюнових виробів, так і на тих, хто їх не вживає, особливо на неповнолітніх.

У межах процесу PMTA компанія підготувала комплексну науково-дослідну програму, спрямовану на вивчення впливу продукції JUUL на здоров’я населення. У програму входять дослідження потенціалу продукції компанії щодо зниження шкоди, зокрема її здатності допомогти дорослим курцям відмовитися від сигарет.

Ці дослідження доповнює інформація про контрольоване розроблення й виробничі процеси, пов’язані з продукцією JUUL, а також про заходи, що спираються на конкретні дані, щодо обмеження ненавмисних наслідків для населення, зокрема залучення осіб, які не вживають нікотин.

«Щоб отримати дозвіл на подальшу роботу, наша компанія повинна спиратися на наукові дані, вести відкритий і прозорий діалог із зацікавленими сторонами й методично вживати відповідальних заходів щодо підвищення потенціалу зниження шкоди для дорослих курців, продовжуючи водночас боротися з використанням нікотиновмісної продукції неповнолітніми. Наша заявка PMTA є ключовою частиною цього підходу», — зазначив виконавчий директор Juul Labs Кей Сі Кроствейт.

«Компанія Juul Labs спрямувала всі потрібні ресурси на те, щоб подати максимально вичерпну заявку PMTA, засновану на ретельних наукових дослідженнях і заходах, для розв’язання проблеми використання продукції неповнолітніми», — зауважив Джо Мурільо, головний фахівець JUUL Labs із питань відповідності нормативним вимогам. «Ми поважаємо процес PMTA і вважаємо його правильною формою для визначення ролі, яку електронні системи доставки нікотину можуть відіграти в повній відмові дорослих курців від сигарет і переході до потенційно менш шкідливих альтернативних продуктів, а також у боротьбі з їх використанням неповнолітніми».

Наприкінці минулого року компанія під керівництвом Кей Сі Кроствейта зобов’язалася провести перезапуск категорії вейпінгу й докласти всіх зусиль щодо зміцнення співпраці з органами, що займаються регулюванням і контролем ринку, організаціями сфери охорони здоров’я й іншими зацікавленими сторонами для боротьби з використанням нікотиновмісної продукції неповнолітніми, а також для відмови дорослих курців від сигарет. У межах цього процесу компанія припинила рекламу на телебаченні, у пресі та в онлайн-каналах, наростила наукову та фактологічну базу, а також підтримала політику адміністрації США щодо смакових добавок до електронних систем доставки нікотину.

Компанія Juul Labs нарощує свій науковий потенціал і використовуватиме свої дослідження й дані для вивчення додаткових шляхів розвитку в інших країнах. Компанія й надалі ділитиметься результатами своїх досліджень з регулювальними органами та представниками органів зі сфери охорони здоров’я в усьому світі в межах публікацій у рецензованих журналах, конференцій та очних зустрічей.

Інформація про компанію Juul Labs

Місія Juul Labs полягає в тому, щоб допомогти мільярду дорослих курців у світі відмовитися від сигарет та забезпечити неможливість використання наших продуктів неповнолітніми.

Ми вважаємо, що вейп-продукти можуть бути альтернативою для дорослих курців і знизити шкоду, пов’язану з курінням тютюну. Нікотин викликає звикання й може завдати певної шкоди здоров’ю. Було б краще, якби ніхто не використовував нікотинові продукти.

Кожен, хто курить, має кинути. Дорослим курцям, які не зуміли кинути курити, варто повністю перейти на потенційно менш шкідливі альтернативні нікотинові продукти. Компанія Juul Labs не бажає, щоб наші продукти пробували ті, хто не курить, і особливо неповнолітні, тому що вони існують виключно для того, щоб допомогти дорослим курцям відмовитися від сигарет.

Докладнішу інформацію про компанію можна знайти на сайті www.juul.ua