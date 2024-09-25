В JKX Oil & Gas заявили, что группа не осуществляет никакого контроля над компаниями в РФ

"В очередной раз напоминаем заказчику из Нестеровского переулка, что JKX имеет подтверждение от Регистратора корпоративных дел Британских Виргинских Островов ("BVI"), что Eclairs Group Limited ("EGL"), которая имела номер компании 1753610 на BVI, была исключена из реестра 1 ноября 2022 года", - заявили в компании.

Отмечается, что до ликвидации EGL являлась одним из основных акционеров компании с долей 32,66% в выпущенном акционерном капитале компании. Как следствие, EGL был исключен из реестра акционеров компании, а ее владельцы Коломойский и Боголюбов не имеют никакого прямого или косвенного участия в компании.

В компании также напомнили, что 22 ноября 2023 г. было обнародовано судебное решение Арбитражного суда Московской области, которым было лишено компании "Adygea Gas BV" и "Page Gas Ltd", входившие в Группу компаний "JKX Oil & Gas Ltd", их прав как участников ООО "Южгазэнерджи", на участие в компании "Южгазэнерджи", в частности, по правам распоряжения долями в "Южгазэнерджи" и правам на выплату распределенной чистой прибыли.

Они отмечают, что основными основаниями такого решения суд указал неоднократные заявления материнской компании Группы компаний "JKX Oil & Gas Ltd" о прекращении деятельности на территории РФ, потере контроля и влияния в отношении российских дочерних обществ (ООО "Южгазэнерджи") и соблюдении всех санкционных ограничений по по отношению к РФ и юридическим лицам на территории РФ. Это подтверждается деконсолидацией этих активов в отчетности Группы, представленной в Регистрационную Палату Соединенного Королевства.

"А уже 5 марта 2024 года деятельность нашей компании "JKX Oil & Gas" получила официальное признание — один из местных судов страны-агрессора признал нас частью экстремистской организации, осуществляющей экстремистскую деятельность по финансированию ВСУ, имеющей ярко выраженный антироссийский характер", - говорится в заявлении.

Кроме этого, компания подчеркивает, что предоставила все необходимые подтверждающие документы в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований относительно отсутствия какого-либо контроля со стороны компании над деятельностью принадлежащих ей активов активов и соответственно компания не имела влияния на уплату налогов предприятиями, контроль над которыми был утрачен, а указанные предприятия были исключены из отчетности.

Также с 2022 года по сегодняшний день Группой компаний JKX была предоставлена помощь Силам Обороны Украины на сумму 202,1 млн грн.