В JKX Oil & Gas Limited не смогли доказать, что связанные с ними компании не платят налоги в РФ

В группе JKX Oil & Gas Limited Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова утверждают, что обнародованные сведения об уплате налогов связанных с ними компаний в России недействительны, вместе с тем предоставленная информация наоборот их подтверждает.

Как писало РБК-Украина, в 2022 году компания "ЮжгазЭнерджи" уплатила более 400 миллионов рублей налогов и сборов в бюджет РФ. Всего за несколько лет бизнес-структуры, связанные с украинскими олигархами, перечислили миллионы долларов российскому государству.

Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, весной 2024 года российский суд конфисковал активы Коломойского и Боголюбова на сумму более 5 миллиардов рублей (более 55 млн долларов). Среди этих конфискованных активов были ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг - Юг", которые занимались топливно-энергетической деятельностью в Республике Адыгея.

Эти компании имели средний ежегодный оборот около 1-1,7 млрд рублей. Конечным бенефициаром предприятий была британская нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Limited, долей в которой через оффшорные компании и владели Коломойский и Боголюбов.

О том, что Боголюбов и Коломойский влияли на работу JKX Oil&Gas Limited в России, может свидетельствовать также назначение директором компании Михаила Бакуненко. Он в свое время являлся членом наблюдательного совета "Укрнафты" и председателем правления "Укрнефтебурения".

"Мы планировали продать российские активы еще в 2021 году. В феврале 2022 года должно было быть завершено соглашение по их продаже, но из-за начала полномасштабного вторжения потенциальный покупатель вышел из соглашения в одностороннем порядке. Также начали действовать санкции США, ЕС, Великобритании и Украины, которых мы придерживались. Совет директоров принял решение прекратить деятельность по управлению и контролю над этими активами и продолжить поиски другого покупателя. Адыгеи назвал нашу компанию "экстремистами", национализировал все активы и запретил деятельность компании JKX Oil&Gas", - отмечал ранее в интервью Михаил Бакуненко.

Кроме того, в JKX Oil&Gas Limited сделали заявление, в котором пытались опровергнуть обнародованные журналистами сведения. В то же время, только наоборот их подтвердили.

В частности, JKX Oil&Gas Limited признали, что с 2014 по 2022 год включительно ООО "Южгазенерджи" и ООО "Кейтеринг Юг" находились под ее влиянием. "Начиная с марта 2022 года группа JKX не осуществляла никакого контроля или влияния на российские компании", - заявили в JKX Oil&Gas Limited.

Кроме того, как заявили в JKX Oil&Gas Limited: "Eclairs Group Limited, которая до ее ликвидации владела долей 32,66% в акционерном капитале JKX Oil&Gas, была исключена из реестра 1 ноября 2022 года, а ее бенефициарные владельцы Коломойский и Боголюбов не имеют никакого отношения к JKX Oil&Gas Ltd".

Несмотря на это, в JKX Oil&Gas Ltd заявили, что все равно потребуют от медиа удаления материалов об уплате налогов в России в период с 2014 по 2022 год.