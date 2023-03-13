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В Изюмском районе мужчина наткнулся на мину: произошел взрыв, он в больнице

Фото: в Изюмском районе Харьковской области мужчина наткнулся на мину (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области возле поля 40-летний мужчина наступил на мину "Лепесток". Он получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате взрыва получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

Синегубов еще раз призвал жителей области быть максимально внимательными и осторожными, ведь на деоккупированных территориях враг оставил множество мин и других взрывоопасных предметов.

"Воздержитесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны", - обратился он.

Как сообщалось, в Изюмском районе двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва они погибли на месте происшествия.

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