В Изюме пенсионерка подорвалась на российской мини

В пятницу, 17 марта, в городе Изюм, Харьковской области, женщина подорвалась на противопехотной мини "Лепесток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

По его словам, 66-летняя женщина подорвалась на мине в лесу. Она была срочно госпитализирована в больницу. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь. "В очередной раз напоминаю - на деоккупированных территориях Харьковщины враг оставил очень много мин и других взрывоопасных предметов. Призываю всех воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и т.д.", - написал Синегубов.