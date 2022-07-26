В Ізюмі за час війни загинуло декілька сотень цивільних мешканців

Міський голова Ізюма Валерій Марченко розповів, що йому відомо про майже 500 загиблих місцевих за період повномасштабної війни з Росією.

Бої за Ізюм точились на початку повномасштабного вторгнення, проте росіяни змогли окупувати місто. За даними міського голови Ізюму, найбільше людей гинуло на початку повномасштабного вторгнення Росії. Мова йде не лише про тих, хто загинув від російських обстрілів, а і про людей, які вчасно не отримали медичну допомогу.

"І у нас немає інформації по наших старостинських округах. Це особливо стосується Кам’янського старостинського округу, де йшли дуже сильні бої. Село Кам’янка розташоване одразу за містом Ізюм у бік Слов’янська", - повідомив мер.