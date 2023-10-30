Израильские танки зашли на окраину Газы и перерезали одну из ключевых дорог, - СМИ

Сообщается, что танки перерезали ключевую дорогу Палестины с севера на юг.

Очевидцы сообщают, что танки видят в районе Зайтуна.

"Они перерезали дорогу Салах ад-Дин и обстреливают любое транспортное средство, которое пытается ею проехать", - сказал один из жителей.

В сети появились видео, на которых видно, как машина подъехала к танку, начала разворачиваться, а при отъезде по ней якобы выстрелили из пушки.

Дорога Салах ад-Дин

Отметим, что дорога Салах ад-Дин - это главная автомагистраль Сектора Газа, объединяющая территорию от пункта пропуска "Рафах" на юге до "Эреза" на севере.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАСа атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похизали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. Операция ведется с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность Израиля.

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