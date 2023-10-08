Израильское "11 сентября". Бои с ХАМАС стали самыми разрушительными за 75 лет, - армия

"Это самое разрушительное нападение в истории государства Израиль за последние 75 лет, с момента создания государства", - сказал представитель Армии обороны Израиля майор Дорон Спилман.

Он заявил, что сейчас есть мужчины, женщины, дети и бабушки, которые из-за нападения ХАМАСа до сих пор сидят в Газе по подвалам.

"Я могу сказать вам, что мы не остановимся, пока не исчерпаем все возможные средства их возвращения. Мы не оставим ни одного человека, и мы сделаем все, чтобы это произошло", - подчеркнул Спилман.

В последнем обновлении в социальных сетях ЦАХАЛ заявил, что Израиль "собирается сделать все необходимое", чтобы отреагировать на нападения ХАМАС.

Представитель израильских вооруженных сил подполковник Ричард Гехт, заявил, что его страна "собирается ответить на это очень и очень жестко".

Он назвал события в стране израильским "11 сентября" и подчеркнул, что ХАМАС хочет "уничтожения" израильского государства.

Гехт также обвинил боевиков ХАМАС в нападениях на мирных жителей, включая бабушек, детей и младенцев.

Управление тыла Израиля ввело ограничения для граждан

Через полтора дня после начала войны с ХАМАСом, управление тыла Израиля опубликовало распоряжение, касающиеся ограничений для граждан Израиля.

Для жителей юга и центра страны, включая Иерусалим, Иудею и Самарию

На открытой местности могут собираться группы не более 10 человек. В закрытых помещениях могут собираться до 50 человек.

Пляжи закрыты для посещения.

На рабочих местах должна быть обеспечена возможность в случае необходимости укрыться в защищенном помещении.

Все образовательные учреждения закрыты.

Для жителей других районов Израиля

Разрешены собрания групп до 1000 человек.

По рабочим местам ограничения нет.

Но все образовательные учреждения закрыты.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера, 7 октября, ХАМАС атаковал Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны, боевики проникли на территорию Сдерота - небольшого города в Южном округе.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Все подробности ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина. Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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