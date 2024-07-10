Израильская клиника готова принять онкобольных детей из "Охматдета"

Израильская клиника готова принять на лечение пациентов с онкозаблеваниями из детской больницы "Охматдет", которую россияне атаковали 8 июля.
Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на заявление основателя гуманитарной миссии "Фрида" Романа Гольдмана.
"Для израильтян эта трагедия носит очень личный характер - в Израиле, как и в Украине идет война, гибнут граждане. Так, волонтеры украинско-израильской гуманитарной миссии "Фрида" прибыли на место трагедии уже через несколько минут, чтобы оказывать медицинскую помощь пострадавшим", - заявил в комментарии РБК-Украина основатель гуманитарной миссии Роман Гольдман.
По его словам, представители гуманитарной миссии также участвовали в разборе завалов и спасали людей на месте происшествия.
Напомним, вчера, 8 июля, россияне провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате атаки несколько погибших и десятки пострадавших.
На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Оно проходит сегодня, 9 июля.
Более подробно о вчерашней атаке россиян – в материале РБК-Украина.
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