Израильская клиника готова принять онкобольных детей из "Охматдета"

Напомним, вчера, 8 июля, россияне провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате атаки несколько погибших и десятки пострадавших.

На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Оно проходит сегодня, 9 июля.

Более подробно о вчерашней атаке россиян – в материале РБК-Украина.

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