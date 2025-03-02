В Израиле заявили об одобрении плана США по продлению перемирия с ХАМАС

Как отмечают израильские СМИ, власти страны через несколько минут после завершения 42 дней первого этапа перемирия в Газе одобрили то, что, Иерусалим назвал предложением США о продлении прекращения огня с ХАМАС на Рамадан и Песах, во время которого все заложники потенциально могут быть освобождены.

Рамадан начался в пятницу вечером, и продлится до 29 марта. А Песах заканчивается 19 апреля.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что половина заложников - живых и тел погибших - будет освобождена в первый день продленного режима прекращения огня.

Также указывается, что остальные заложники будут освобождены в конце периода, если будет достигнуто постоянное прекращение огня. У Нетаньяху добавили, что такой план был предложен Уиткоффом.

Также в Израиле отметили, что группировка ХАМАС еще не приняла такой план Штатов.

"Если ХАМАС изменит свою позицию. Израиль немедленно начнет переговоры по всем деталям плана Уиткоффа", - рассказали в офисе Нетаньяху.

Заявление прямо не угрожает возобновлением войны, зато напоминает общественности и ХАМАС, что начальное соглашение позволяет Израилю вернуться к боевым действиям после 1 марта в случае, если переговоры будут признаны неэффективными.

Режим перемирия между Израилем и ХАМАС и вопрос о его продлении

Официальный Иерусалим утверждает, что ХАМАС неоднократно нарушал соглашение, тогда как Израиль его полностью соблюдает. Между тем в соглашении указано, что переговоры по второму этапу соглашения начнутся "не позднее 16 дней".

Израиль не участвовал в косвенных переговорах с ХАМАС по второму этапу соглашения до 42-го дня. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начала выводить свои силы из Филадельфийского коридора на границе Сектора Газа и Египта в субботу, несмотря на то, что соглашение требовало от Израиля начать этот процесс на 42-й день.

Ранее сообщалось о том, что на фоне завершения срока перемирия с ХАМАС вчера премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал правительство по вопросам безопасности.

Добавим, 26 февраля американские СМИ писали о том, что ХАМАС усиливает позиции перед возможным возобновлением боев с Израилем.