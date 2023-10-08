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В Израиле в бою с боевиками погиб полковник ЦАХАЛ

Израиль, Воскресенье 08 октября 2023 00:27
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В Израиле в бою с боевиками погиб полковник ЦАХАЛ Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Израильские военные подтвердили гибель командира. Он столкнулся с боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Израиля.

"Получили разрешение публиковать информацию о том, что командир бригады "Нахаль", покойный подполковник Джонатан Стейнберг, был убит сегодня в столкновении с террористом возле Керем-Шалома", - сказал представитель.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Сегодня утром боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

По предварительным данным, среди жертв нападения на Израиль одна гражданка Украины. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, эта информация еще проверяется.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Израиль Сектор Газа
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