Израиль будет сбивать иранские дроны с помощью лазера

ПВО Израиля получит сперва частичную, затем и полную лазерную защиту Система сможет сбивать дроны, в том числе и те, которые Иран сейчас направляет Москве для ударов по Украине.
Об этом глава разработчика оружия Rafael Advanced Defense Systems Юваль Стейниц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Через год Израиль станет первой страной, которая будет иметь частичную лазерную защиту . Через два года может быть полная защита - от ракет, снарядов, ракет или чего-либо еще. Это защитит нас как на Юге, так и на Севере", - сказал Стейниц.
В феврале этого года высокопоставленный чиновник Министерства обороны бригадный генерал (в отставке) Дэнни Голд заявил, что израильские лазеры ПВО , когда они будут полностью развернуты, смогут сбивать дроны, которые Иран отправляет Россию для использования против Украины. Он заявил, что его министерство работает над разработкой "следующего поколения использования лазеров".
Он рассказал о многочисленных успешных испытаниях, уничтожающих ракеты "с помощью очень сложной системы лазерного оружия… Мы сделали то же самое с минометами, ракетами и БПЛА, такими как иранские БПЛА, которые они отправляют в Украину. Та же концепция с БПЛА: мы можем их сбивать".
В феврале 2022 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что возможности Израиля использовать лазеры значительно возросли и могут быть введены в эксплуатацию гораздо раньше, чем люди ожидали.
Россия широко использует иранские дроны для атак по гражданской инфраструктуре Украины. Сегодня считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, и этот запас Россия уже почти полностью исчерпала.
На прошлой неделе Иран заявил, что создал усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10 с продолжительностью полета, достаточной для достижения заклятого врага страны Израиля.
Утверждается, что, беспилотник имеет дальность действия 2000 км и может летать до 24 часов. Его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6. Дрон может летать с максимальной скоростью 210 км/ч и нести различные виды боеприпасов и бомб