Израиль будет сбивать иранские дроны с помощью лазера

"Через год Израиль станет первой страной, которая будет иметь частичную лазерную защиту . Через два года может быть полная защита - от ракет, снарядов, ракет или чего-либо еще. Это защитит нас как на Юге, так и на Севере", - сказал Стейниц.

В феврале этого года высокопоставленный чиновник Министерства обороны бригадный генерал (в отставке) Дэнни Голд заявил, что израильские лазеры ПВО , когда они будут полностью развернуты, смогут сбивать дроны, которые Иран отправляет Россию для использования против Украины. Он заявил, что его министерство работает над разработкой "следующего поколения использования лазеров".

Он рассказал о многочисленных успешных испытаниях, уничтожающих ракеты "с помощью очень сложной системы лазерного оружия… Мы сделали то же самое с минометами, ракетами и БПЛА, такими как иранские БПЛА, которые они отправляют в Украину. Та же концепция с БПЛА: мы можем их сбивать".

В феврале 2022 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что возможности Израиля использовать лазеры значительно возросли и могут быть введены в эксплуатацию гораздо раньше, чем люди ожидали.

Иранские дроны

Россия широко использует иранские дроны для атак по гражданской инфраструктуре Украины. Сегодня считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, и этот запас Россия уже почти полностью исчерпала.

На прошлой неделе Иран заявил, что создал усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10 с продолжительностью полета, достаточной для достижения заклятого врага страны Израиля.

Утверждается, что, беспилотник имеет дальность действия 2000 км и может летать до 24 часов. Его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6. Дрон может летать с максимальной скоростью 210 км/ч и нести различные виды боеприпасов и бомб