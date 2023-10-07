RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль заявил о начале спецоперации "Железные мечи"

Фото: Израиль заявил о начале спецоперации "Железные мечи" (flickr.com/idfonline)
Автор: Сергей Пышкин

После утренней атаки ХАМАС на территорию Израиля силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

"Мы начали операцию "Железные мечи", все этапы нашей операции открыты", - заявили в ЦАХАЛ. 

Как отмечают Вооруженные силы Израиля, они направили специальные подразделения вместе со старшими командирами на юг страны. Территория операции будет разделена на центры, каждый из которых будет возглавлять командир. 

"По мере необходимости мы будем набирать десятки тысяч резервистов", - добавила пресс-служба.

Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль

Около 06:30 по киевскому времени боевики ХАМАСа атаковали Израиль. По стране были выпущены ракеты, в частности террористы проникли в Сдерот - небольшой город в Южном округе. 

Вооруженные силы Израиля заявили, что боевики "заплатят высокую цену" и объявили состояние "готовности к войне".

Все подробности утреннего нападения ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль