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Израиль закрыл газовое месторождение Chevron, что привело к росту цен в Европе

Фото: закрытие месторождения Chevron вызвало рост цен в Европе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Израиль распорядился закрыть крупное газовое месторождение, которым управляет корпорация Chevron в восточном Средиземноморье, ссылаясь на соображения безопасности. Это вызвало рост цен в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"В связи с ситуацией органы безопасности приказали временно прекратить поставку природного газа из резервуара Тамар", - говорится в заявлении министерства энергетики страны.

Открытие месторождений газа в Израиле за последние два десятилетия изменило экономику страны, а закрытие месторождения примерно в 80 километрах к западу от Хайфы ставит под угрозу его планы стать крупным региональным поставщиком. В августе Израиль заявил, что будет экспортировать больше газа в Египет по этому проекту на фоне укрепления связей со своим соседом.

Часть поставок в Египет идет в Европу, где покупатели все больше полагаются на альтернативы российским трубопроводным потокам. В краткосрочной перспективе остановка месторождения может привести к снижению поставок или даже к задержкам. Цены на газ в Европе выросли на целых 14%.

Chevron рассматривает возможность расширения производства в Израиле и поставок топлива на соседние рынки или переработки его в СПГ для Европы, включая возможность строительства плавучего завода.

Внезапные нападения ХАМАС в субботу и последующая реакция Израиля поднимают вопросы о будущей безопасности региона. Общее число погибших в ходе конфликта уже превысило 1100 человек, поскольку боевые действия продолжаются.

"Нашим главным приоритетом является безопасность нашего персонала, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды и наших объектов", - говорится в заявлении Chevron. Компания по-прежнему снабжает клиентов в Израиле и регионе еще одним крупным проектом под названием "Левиафан", говорится в сообщении.

По данным сайта Chevron, газ на месторождении Тамар добывается из шести скважин, добыча из каждой составляет от 7,1 до 8,5 млн кубометров в день.

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Израиль