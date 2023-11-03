Израиль считает, что Россия войной в Газе хочет отвлечь от Украины

В частности, на слова постпреда России при ООН Василия Небензи, обвинившего Израильское государство в "оккупации" Палестины и отрицавшего его право на самооборону, Эрд ответил так:

"Смешно слышать именно от представителя России морали в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия – последняя, кто будет нас учить".

Он также добавил, что "всем понятно" какова была бы реакция РФ в случае, если бы тысячи ее граждан были убиты и похищены террористами. Эрдан также назвал главную цель таких заявлений российского дипломата – "отвлечь внимание мира от вторжения РФ в Украину".

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что война на Ближнем Востоке никоим образом не навредила поддержке Украины со стороны международных партнеров.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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