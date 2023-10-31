Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО Arrow 3

По данным издания, с помощью Arrow 3 произошел перехват баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами. Это первое в истории реальное боевое использование самого высокого элемента ПРО в мире в реальных боевых условиях.

Кроме этого, это первое боевое применение самого комплекса Arrow 3. До этого дня ЦАХАЛ в боевых условиях использовал предварительную версию ПРО только один раз в 2017 году. Тогда он перехватывал зенитную ракету от ЗРК С-200, выпущенную по израильскому F-16.

Вероятной целью ракеты хуситов был самый южный израильский город Эйлат. Поэтому от Йемена ракета должна была преодолеть около 1700 км. Хотя в ЦАХАЛе не уточнили тип сбитой ракеты, в Defense Express предполагают, что речь идет о баллистической. В арсенале хуситов известно об одной такой ракете - Toufan, по сути, является иранской баллистической ракетой средней дальности Ghadr.

А вот Arrow 3, которая была сегодня применена, она была создана в тесном сотрудничестве с США. ПРО работает по принципу внеатмосферного кинетического перехвата на дальности до 2400 км. Штатный радар Arrow 3 в зависимости от версии может идентифицировать враждебную цель на дальности до 500 или до 900 км.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей.

При этом другие группировки, в том числе Хезболла и хуситы, заявили о своей поддержке ХАМАСа. Они уже не раз атаковали территорию Израиля.

Также недавно хуситы пытались ударить ракетами по кораблю Военно-морских сил США USS Carney у побережья Йемена.

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