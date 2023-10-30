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Израиль отправил дополнительные войска в Сектор Газа, - спикер ЦАХАЛа

Фото: Израиль отправил дополнительные войска в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Израиль в ночь на 30 октября отправил дополнительные войска для наземной операции в Секторе Газа.

Об этом заявил спикер армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В полосу зашли дополнительные силы. Наша деятельность там только активизируется", - сказал Хагари.

По его словам, десятки боевиков ХАМАС были убиты в последние бои, когда израильские сухопутные силы продвигались к позициям ХАМАС.

Спикер также объяснил один из видов тактического маневра армии Израиля.

"Мы проводим расширенную наземную операцию. Наземные силы, танки, пехота, бронетехника двигаются к террористам, занимающим позиции в соединении, пытаясь атаковать нас. Затем мы целимся по ним с воздуха", - рассказал Хагари.

Кроме того, израильские военные сообщают, что сегодня были убиты еще несколько командиров ХАМАС.

Среди них: председатель военно-морских сил террористической группы в центральной Газе Мухаммед Сафади, руководитель группы противотанковых управляемых ракет ХАМАС в Туффи Мумен Хиджази и старший оперативник ХАМАС Мухаммад Авдалла, который принимает участие в производстве оружия.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября террористы ХАМАСа атаковали Израиль. Боевики убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. Операция ведется с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность Израиля.

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ХАМАСИзраильСектор Газа