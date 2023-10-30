Израиль отправил дополнительные войска в Сектор Газа, - спикер ЦАХАЛа

Израиль в ночь на 30 октября отправил дополнительные войска для наземной операции в Секторе Газа.
Об этом заявил спикер армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"В полосу зашли дополнительные силы. Наша деятельность там только активизируется", - сказал Хагари.
По его словам, десятки боевиков ХАМАС были убиты в последние бои, когда израильские сухопутные силы продвигались к позициям ХАМАС.
Спикер также объяснил один из видов тактического маневра армии Израиля.
"Мы проводим расширенную наземную операцию. Наземные силы, танки, пехота, бронетехника двигаются к террористам, занимающим позиции в соединении, пытаясь атаковать нас. Затем мы целимся по ним с воздуха", - рассказал Хагари.
Кроме того, израильские военные сообщают, что сегодня были убиты еще несколько командиров ХАМАС.
Среди них: председатель военно-морских сил террористической группы в центральной Газе Мухаммед Сафади, руководитель группы противотанковых управляемых ракет ХАМАС в Туффи Мумен Хиджази и старший оперативник ХАМАС Мухаммад Авдалла, который принимает участие в производстве оружия.
Напомним, 7 октября террористы ХАМАСа атаковали Израиль. Боевики убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.
27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. Операция ведется с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность Израиля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.