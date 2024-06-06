Израиль ударил по комплексу ХАМАСа, который находился внутри школы в центре Газы: есть жертвы

Журналисты провели анализ и сообщили, что Израиль нанес авиаудар по школе, находящейся в центре Газы. Для этого использовали оружие американского производства.

В то же время сообщается, что школой управляло агентство ООН по делам палестинских беженцев и во время удара там находились переселенцы.

Представитель Министерства здравоохранения Газы сообщил о якобы 45 погибших в результате удара. Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар, нацеленный на комплекс ХАМАС, действовавший внутри школы.

Что говорят в ООН

ЦАХАЛ сообщил, что принял много мер для минимизации последствий накануне удара, включая воздушное наблюдение и использование дополнительных точных разведывательных данных. Журналисты предположили, что для удара использовались бомбы малого диаметра GBU-39 американского производства.

А агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило, что его школа "возможно, несколько раз пострадала" за ночь от ударов.