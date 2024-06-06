Израиль ударил по комплексу ХАМАСа, который находился внутри школы в центре Газы: есть жертвы

Израильские военные нанесли авиаудар по комплексу ХАМАСа, который действовал внутри школы в центре Газы. ЦАХАЛ принял меры для минимизации жертв среди людей.
Об этом заявила Армия обороны Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Журналисты провели анализ и сообщили, что Израиль нанес авиаудар по школе, находящейся в центре Газы. Для этого использовали оружие американского производства.
В то же время сообщается, что школой управляло агентство ООН по делам палестинских беженцев и во время удара там находились переселенцы.
Представитель Министерства здравоохранения Газы сообщил о якобы 45 погибших в результате удара. Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар, нацеленный на комплекс ХАМАС, действовавший внутри школы.
ЦАХАЛ сообщил, что принял много мер для минимизации последствий накануне удара, включая воздушное наблюдение и использование дополнительных точных разведывательных данных. Журналисты предположили, что для удара использовались бомбы малого диаметра GBU-39 американского производства.
А агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило, что его школа "возможно, несколько раз пострадала" за ночь от ударов.
Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля осенью прошлого года и убили более тысячи человек, а часть взяли в плен. Власти Израиля объявили о проведении военной операции и постепенно зачищают Сектор Газа от террористов из ХАМАС.
При этом США и многие страны Запада предлагают завершить эту войну и перейти к перемирию. Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна допускает остановку войны с боевиками ХАМАС на короткий срок.
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