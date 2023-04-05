Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами: что известно об очередной эскалации

Известно, что в полночь сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Израильская полиция после переговоров начала штурмом освобождать помещение.

Во время стычек палестинцы применили петарды, камни и палки. Правоохранители Израиля заявляют, что были задержаны 350 участников беспорядков. Палестинцы в свою очередь обвиняют израильских полицейских, якобы прервавших молитву.

После этого, по предварительным данным, из сектора Газа были выпущены ракет по территории Израиля. Они упали на открытой местности, пострадавших не было.

В ответ армия Израиля ЦАХАЛ атаковала объекты террористической организации ХАМАС в Газе. Иерусалим заявляет, что нанесены удары по заводу по производству оружия и еще одному объекту, на котором производилось и хранилось оружие.

Следует отметить, что очередная эскалация в Иерусалиме произошла накануне Песаха (еврейской Пасхи), который в этом году отмечают с вечера 5 апреля до ночи 13 апреля.

Напомним, 19 марта по Израилю со стороны сектора Газа была выпущена ракета. Обстрел произошел во время обострения напряженности между израильтянами и палестинцами.

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