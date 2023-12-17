Израиль и ХАМАС открыты к новому перемирию, но есть разногласия, - Reuters

По словам египетских источников издания в органах безопасности, Египет и Катар, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении доставки помощи и открытии КПП "Керем-Шалом" до начала переговоров.

Израильский чиновник сообщил, что помощь была разрешена к ввозу в Газу, после того как египетские источники первоначально заявили, что она была задержана.

Надежды на мир возросли в субботу, когда источник сообщил, что шеф израильской разведки говорил в пятницу с премьер-министром Катара.

ХАМАС настаивает на том, чтобы список заложников, подлежащих освобождению, был составлен в одностороннем порядке, и требует, чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи, сообщили источники издания.

Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что он требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.

В свою очередь Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных.

Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушений условий перемирия со стороны ХАМАС.

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