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Израиль побуждает евреев к аллии, - министр по делам диаспоры

Фото: Израиль побуждает евреев к аллии
Автор: Александр Мороз

Израиль приложил много усилий, чтобы помочь еврейским общинам в Украине. Также он побуждает евреев к алию, то есть репатриации в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского министра по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихая Шикли на KJF-2024.

"Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится, и мы снова сможем сосредоточиться не на чрезвычайных ситуациях, а на развитии общины, расширении возможностей еврейского образования и обеспечении того, чтобы еврейская община процветала и росла в Украине", - сказал министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

Как пояснил президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, в этом году темами форума стало противостояние современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея, а также борьба с антисемитизмом.

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Израиль