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Израиль разбомбил дом главаря ХАМАСа в Газе, - СМИ

Фото: Израиль разбомбил дом главаря ХАМАСа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израильские самолеты разбомбили здание предводителя ХАМАСа, расположенного на юге Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, целью авиаудара было здание Ехии аль-Синвара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Ситуация в Израиле

Напомним, сегодня боевики Сектора Газа ХАМАС атаковали Израиль. В Тель-Авиве заявили о "готовности к войне".

Все, что известно об утренней атаке Сектора Газа на территорию Израиля, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что Бразилия созывает Совбез ООН из-за нападения террористов на Израиль. А американский президент Джо Байден заявил, что США окажут Израилю всю поддержку, которая будет необходима.

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