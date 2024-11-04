Израиль провел наземную операцию в Сирии, захватив сирийского гражданина

Израиль наносил авиаудары в Сирии несколько раз за последний год, нацеливаясь на членов ливанской Хезболлы и официальных лиц из Ирана, близкого союзника как Хезболлы, так и Сирии. Но ранее он не обнародовал информацию о наземных операциях в Сирии.

Израильские военные заявили, что захват был частью спецоперации, "которая проводилась в последние месяцы", хотя и не сообщили, когда именно это произошло.

Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM сообщила в воскресенье, что израильские силы провели "операцию по похищению" летом, целью которой был мужчина на юге страны.

Армия идентифицировала захваченного мужчину как Али Солеймана аль-Асси, заявив, что он живет в южном сирийском регионе Саида. В ЦАХАЛе говорят, что мужчина находился под военным наблюдением в течение многих месяцев и был вовлечен в иранские инициативы, направленные на районы аннексированных Израилем Голанских высот недалеко от границы с Сирией.