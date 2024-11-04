RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Израиль провел наземную операцию в Сирии, захватив сирийского гражданина

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израильские военные заявили в воскресенье, что провели наземный рейд в Сирию, захватив сирийского гражданина, вовлеченного в иранские сети. Это был первый случай в текущей войне, когда Израиль объявил о том, что его войска действуют на сирийской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Израиль наносил авиаудары в Сирии несколько раз за последний год, нацеливаясь на членов ливанской Хезболлы и официальных лиц из Ирана, близкого союзника как Хезболлы, так и Сирии. Но ранее он не обнародовал информацию о наземных операциях в Сирии.

Израильские военные заявили, что захват был частью спецоперации, "которая проводилась в последние месяцы", хотя и не сообщили, когда именно это произошло.

Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM сообщила в воскресенье, что израильские силы провели "операцию по похищению" летом, целью которой был мужчина на юге страны.

Армия идентифицировала захваченного мужчину как Али Солеймана аль-Асси, заявив, что он живет в южном сирийском регионе Саида. В ЦАХАЛе говорят, что мужчина находился под военным наблюдением в течение многих месяцев и был вовлечен в иранские инициативы, направленные на районы аннексированных Израилем Голанских высот недалеко от границы с Сирией.

Ранее сообщалось, что израильские военные похитили, по их словам, высокопоставленного чиновника Хезболлы в ходе беспрецедентной операции – бойцы спецназа высадились на побережье Батруна на севере Ливана, захватили предполагаемого чиновника и скрылись на быстроходном катере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВойна в Сирии