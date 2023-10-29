Израиль в течение суток атаковал более 450 военных объектов ХАМАСа: видео
За прошедшие сутки, 28 октября, Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) атаковали более 450 военных объектов боевиков ХАМАС. Наземная операция продолжает расширяться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
Среди пораженных военных объектов ХАМАСа:
- центры оперативного командования;
- наблюдательные пункты;
- пусковые установки противотанковых ракет.
"В рамках расширения наземных операций объединенные боевые группы нанесли удары по террористическим ячейкам, которые пытались атаковать войска, а также по террористическим ячейкам, которые планировали осуществить пуски противотанковых ракет. Кроме того, сухопутные войска направляли самолеты ЦАХАЛа на объекты террористов", - пишет пресс-служба.
Среди потерь ЦАХАЛа за минувшие сутки:
- один из офицеров получил тяжелые ранения в результате попадания минометного снаряда;
- солдат ЦАХАЛа получил ранения средней тяжести во время столкновения с боевиками.
מטוסי קרב של צה"ל תקפו ביממה האחרונה מעל ל-450 מטרות צבאיות של ברחבי רצועת עזה בין המטרות שהותקפו היו מפקדות צבאיות, עמדדדד נ"ט של ארגון הטרור.
במסגרת הרחבת פעילות הכוחות הקרקעיים, צוותי הקרב המשולבים תקלש ניסו לפגוע בכוחות >> pic.twitter.com/PJr7l7axim— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) октябрь 29, 2023
Война в Израиле
7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.
Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.