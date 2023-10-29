Израиль продолжает постепенно расширять боевые операции против ХАМАС

По его словам, ЦАХАЛ продолжает наносить "массированные авиаудары" для защиты своих войск и "уничтожения" целей ХАМАС.

"Наземная операция сложна и сопряжена с опасностями - мы сделаем все возможное с воздуха, с моря и с суши, чтобы обеспечить безопасность наших сил", - сказал он.

Хагари также повторяет призыв Израиля к гражданскому населению северной части Сектора Газа двигаться на юг.

"Мы еще раз подчеркиваем - это срочный призыв", - добавил он.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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