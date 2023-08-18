Израиль продлил социальную помощь для украинских беженцев до конца года

По инициативе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича была проведена встреча по постоянной помощи украинским беженцам.

Во встрече было решено продлить социальную и медицинскую помощь беженцам из Украины до конца года.

По сообщениям представителей Израиля, речь идет о 14213 гражданах Украины, из которых 3600 старше 65 лет и примерно 1500 детей. Правительство Израиля выделит на это 100 млн шекелей (17 млн долларов).

"Принятое решение свидетельствует о приверженности нынешнего правительства принципа "Тикун олам" - исправления мира, потерявшего свою гармонию; это - наша дань милосердию и состраданию к людям, потерявшим родину и кров", - заявил гендиректор канцелярии премьера Йоси Шели.

Отношения Израиля и Украины

Напомним, Израиль заявил, что занимает нейтральную позицию по войне России против Украины. Иерусалим не предоставил нашей армии оружие, но передает гуманитарную помощь.

Еще в начале полномасштабной войны Украина предлагала Израилю выступить посредником, но Иерусалим отказался.

Также добавим, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман дал эксклюзивное интервью РБК-Украина. Он рассказал о конфликтах между Украиной и Израилем и кому они выгодны, помощи от Израиля и шантаже со стороны России - читайте интервью по ссылке.

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