Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных: в чем причина

Израиль 30 января приостановил освобождение заключенных палестинцев. Такое решение приняли из-за хаоса во время передачи израильских заложников Красному Кресту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Отмечается, что Управление тюрем Израиля получило указание от властей остановить освобождение палестинских заключенных в рамках сегодняшнего обмена с ХАМАС.
Израиль принял такое решение после того, как в сети показали кадры освобождения израильских заложников. Во время процесса толпа в Секторе Газа окружила заложников, которых вели к автобусам Международного комитета Красного Креста. Также палестинцы толкали автобусы Красного Креста.
"Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Президент Израиля Исаак Герцог также раскритиковал сцены хаоса, которые наблюдались во время передачи заложников.
Премьер и министр обороны Израиля требуют от ХАМАС гарантий, что освобождение следующих заложников будет происходить в безопасной обстановке.
Как отмечает издание "Новости Израиля", палестинские заключенные уже были в автобусах и покинули территорию тюрьмы, когда обмен приостановили.
Напомним, сегодня, 30 января, ХАМАС передал Израилю восьмерых заложников. Среди них трое израильтян и пять граждан Таиланда. Взамен из израильских тюрем должны были выпустить 110 палестинских заключенных. Среди них Мухаммад Абу Уарда - активист ХАМАС, организатор терактов. Он получил 48 пожизненных сроков.
Напомним, 15 января Израиль и группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Посредниками между враждующими сторонами выступили США, Катар и Египет.
После получения списка заложников, которых должны были освободить первыми, Израиль объявил перемирие в Секторе Газа.
Несмотря на некоторые задержки, в рамках соглашения первые израильские заложники были освобождены 19 января. Израиль в свою очередь освободил 90 палестинских заключенных.
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