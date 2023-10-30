Израиль перестал слушать радиостанции ХАМАС год назад, ведь считал это "пустой тратой усилий", - NYT

По данным издания, израильские чиновники годами недооценивали угрозу со стороны ХАМАСа, а накануне нападения - особенно критично. Официальная оценка израильской военной разведки и Совета национальной безопасности с мая 2021 года заключалась в том, что ХАМАС не был заинтересован в атаке с Газы, которая могла бы вызвать сокрушительный ответ Израиля. Израильская разведка считала, что ХАМАС пытался разжечь насилие против израильтян на Западном берегу реки Иордан, который контролируется его соперником, Палестинской администрацией.

Убеждение премьер-министр Биньямина Нетаньяху и высших должностных лиц израильской службы безопасности в том, что Иран и Хезболла представляют наибольшую угрозу Израилю, отвлекло внимание и ресурсы от противодействия ХАМАСу.

Отмечается, что военное подразделение сигнальной разведки Unit 8200 перестало прослушивать портативные радиостанции боевиков ХАМАС в Газе год назад, поскольку это считалось "пустой тратой усилий".

К тому же, американские шпионские агентства в последние годы практически прекратили сбор разведывательной информации о ХАМАСе и его планах, считая, что эта группировка является региональной угрозой, которую контролирует Израиль.

Между тем боевики ХАМАС прошли тщательную подготовку к нападению, оставаясь практически незамеченными в течение минимум года. Боевики, разделенные на разные подразделения с конкретными целями, владели подробной информацией об израильских военных базах и расположении кибуцев.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Сектор Газа. Операция ведется с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность Израиля.

Этой ночью Израиль отправил дополнительные войска для наземной операции в Газе

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