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Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов, - СМИ

Фото: Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль под давлением США согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины на миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Издание со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что высокопоставленные политики и силовики Израиля согласились расширить помощь для Украины, а не ограничиваться гуманитарной помощью после просьбы администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что оборудование будет передано через страну НАТО, поставляющую оружие Украине. Сообщается, что финансирование "стратегического оборудования" было разовым. Решение о том, продолжать ли его, как требуют Штаты, останется за следующим правительством.

Кроме того, Haaretz пишет, что в последние месяцы Иерусалим согласился разрешить странам НАТО, таким как Британия, передавать Украине системы вооружения, включающие оптико-электронное оборудование и системы управления огнем, производимые израильскими компаниями.

Помимо прочего, по данным американских источников, Израиль тайно помогает Украине в сфере разведки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидер партии "Ликуд" Беньямин Нетаньяху пообещал разобраться с вопросом возможности поставки систем ПВО в Украину.

При этом ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что у страны нет в распоряжении достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки систем ПВО для Украины.

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