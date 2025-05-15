Израиль согласился пустить гуманитарную помощь в Газу после двухмесячной блокировки

"Гуманитарный фонд Газы (GHF) сегодня объявил, что начнет операции в секторе Газа до конца месяца. Это произошло после переговоров с израильскими официальными лицами о разрешении потока переходной помощи в Газу в рамках существующих механизмов, пока не будет завершено строительство безопасных распределительных пунктов (SDS) GHF", - говорится в заявлении фонда.

Исполнительный директор GHF, Джейк Вуд, отметил, что нет времени ждать идеальных условий и необходимо действовать. По его словам, "сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы сделать именно это".

Как пишет Axios, возобновление поставок гуманитарной помощи было ключевым условием GHF, созданного при поддержке США и Израиля для запуска нового механизма доставки помощи в Газу. По словам израильской стороны, он позволит доставлять помощь без контроля со стороны ХАМАС.

Фонд заявил, что находится на завершающей стадии закупки крупных объемов продовольственной помощи в дополнение к существующим обязательствам гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа. В совокупности общие обязательства на начальный 90-дневный период превысят 300 миллионов порций.

В письме, отправленном 14 мая GHF правительству Израиля и полученном Axios, фонд просил Израиль содействовать доставке достаточного количества гуманитарной помощи в Газу, используя существующие механизмы, до тех пор, пока распределительная инфраструктура GHF не заработает в полную силу.

Также Axios пишет, что фонд обратился с просьбой, и Израиль согласился расширить число безопасных центров доставки помощи по всей Газе, чтобы обслуживать все население и найти решения для распределения помощи гражданским лицам, которые не могут добраться до пункта распределения.

В своем письме GHF попросил Израиль в течение 30 дней определить места размещения центров распределения гуманитарной помощи на севере анклава.

При этом Axios уточняет, что заявление фонда прозвучало в тот момент, когда Израиль готовится к масштабной операции по уничтожению и оккупации всего анклава, если на этой неделе не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Военные планы Израиля, реализация которых начнется уже в пятницу, включают массовое переселение 2 млн палестинцев в "гуманитарную зону" на юге Газы.

Фонд подчеркнул в письме, что если перемещение палестинских гражданских лиц "считается необходимым из-за неизбежных или активных военных операций, оно должно быть временным, добровольным и исключительно для защиты гражданского населения".

Также журналисты напомнили, что ООН и все другие гуманитарные организации, действующие в Газе, осудили Израиль за объявление о создании нового механизма, которым будет управлять GHF, "в рамках военной стратегии". Они требуют возобновить и продолжить оказание помощи по существующим каналам.