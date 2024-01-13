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Израиль планирует военную операцию, чтобы взять под контроль границу между Газой и Египтом, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские власти сообщили Египету, что планируют начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что в ходе операции Израиль возьмет под контроль пограничный пункт "Рафах" и разместит войска вдоль так называемого Филадельфийского коридора, разделяющего Египет и Газу, а израильские войска будут действовать на территории Сектора Газа.

Израильские лидеры еще не дали добро на проведение операции, а сроки ее проведения будут зависеть от переговоров с египетским правительством, которое работает над заключением нового соглашения о заложниках между Израилем и ХАМАСом.

Израильские официальные лица пытались развеять опасения египтян, что операция может привести к случайному ущербу в Египте и что она может нарушить ограничения на размещение войск в этом районе, предусмотренные мирным договором 1979 года между странами.

При этом отмечается, что Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы, заявив, что он работает над установкой барьеров и усилением наблюдения в этом районе.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

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ИзраильСектор Газа