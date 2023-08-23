Израиль предоставил украинским защитникам лекарства на 100 млн гривен

Лекарства отправило Министерство здравоохранения Израиля. Сбор средств был организован по запросу ВСУ. За несколько месяцев необходимую сумму накопили и приобрели медикаменты для украинских воинов.

Закупки лекарства помогли организовать Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Минобороны Украины, ВСУ, Министерство здравоохранения Израиля, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.

"Мы продолжаем помогать Украине в это тяжелое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами", - заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Украинское правительство отмечает, что украинской армии передали важнейшие медикаменты, которые помогут сохранить здоровье и жизнь защитников.

Позиция Израиля по войне в Украине

Власти Израиля еще с начала полномасштабного вторжения заявили, что Иерусалим занимает нейтральную позицию по войне России против Украины. Смена премьеров не изменила отношения к войне. Израиль не предоставил нашей армии оружие, но передает гуманитарную помощь.

Кроме того, Украина предлагала Израилю выступить посредником в переговорах с РФ, но Иерусалим отказался.

Также добавим, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман дал эксклюзивное интервью РБК-Украина. Он рассказал о конфликтах между Украиной и Израилем и кому они выгодны, помощи от Израиля и шантаже со стороны России - читайте интервью по ссылке.

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