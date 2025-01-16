Израиль может завтра одобрить соглашение по Сектору Газа, - CNN

Издание со ссылкой на израильского чиновника сообщает, что голосование кабинета ожидается в пятницу утром.

Заседание состоится на день позже, чем планировалось изначально. Сегодня офис премьера Биньямина Нетаньяху объявил о его переносе в связи с тем, что переговорщики в Дохе (Катар) все еще пытались устранить последние разногласия.

Фактически новость о созыве кабинета в пятницу свидетельствуют о том, что эти вопросы решены.

Как пишут израильские СМИ, были урегулированы разногласия с ХАМАС относительно пункта, который дает Израилю право вето на освобождение боевиков, чьи действия привели к массовой гибели израильтян. Также сообщается, что в отношении людей, которых освободят в обмен на заложников в Секторе Газа, обсуждается каждое имя.

Отметим, для того, чтобы Израиль одобрил сделку, нужно чтобы ее утвердили члены военно-политического кабинета и правительства. Если все пройдет по плану, то соглашение о прекращении огня вступит в силу в 12:15 в воскресенье, 19 января. В этот же день боевики должны освободить трех израильских заложников.

Кто в правительстве против соглашения

Как пишет The Times of Israel сегодня Нетаньяху снова встретится с министром финансов и лидером коалиционной партии "Религиозный сионизм" Бецалелем Смотричем, чтобы убедить его не выходить из правительства из-за соглашения по Сектору Газа.

Предполагается, что кабинет может принять отдельное решение, в котором заявит, что война против ХАМАС не закончится, пока он не будет уничтожен как в военном, так и в управленческом отношении.

В таком случае вполне вероятно, что Армия обороны Израиля переключится с Сектора Газа на ликвидацию террористов на Западном берегу.

В то де время, по данным "12 канала", если Смотрич и его коллега-министр крайне правого толка, лидер партии "Оцма Йеудит" Итамар Бен Гвир проголосуют против соглашения, оно будет одобрено как военным кабинетом, так и всем правительством.

Соглашение между Израилем и ХАМАС

Согласно публикациям в медиа, план состоит из трех этапов.

Первый продлится 42 дня. За это время террористы ХАМАС должны освободить 33 израильских заложника - детей, женщин, стариков и больных.

Если все пройдет по плану, на 16-й день (после 19 января) начнутся переговоры по второму этапу, в рамках которого освободят заложников-мужчин. В обмен на это Израиль постепенно выведет войска из большей части Сектора Газа, но сохранит контроль над буферной зоной.

Израиль также освободит ряд боевиков, которые находятся в израильских тюрьмах. Называется цифра в 1000 человек. Третий этап предполагает передачу тел погибших заложников, а также создание плана строительства и новой структуры управления для Газы.