Израиль может продать Финляндии систему ПРО "Праща Давида"

"Ожидается, что Министерство обороны впервые поставит за границу систему "Праща Давида". После продолжавшегося несколько лет конкурсного процесса Минобороны Финляндии избрало передовую израильскую систему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрос на закупку был получен генеральным директором Министерства обороны Израиля Эялем Замиром.

Согласно соглашению, Израиль поставит Финляндии систему ПРО "Праща Давида", включая перехватчики, пусковые установки и радары, которые будут подключены к финским системам управления и контроля.

В пресс-службе отметили, что сделка оценивается в 316 млн евро, и в связи с совместной разработкой системы с Соединенными Штатами требуется разрешение на экспорт от правительства США.

Праща Давида

Система многоуровневой противоракетной системы Армии обороны Израиля, предназначенная для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км (по другим данным, от 40 до 200 км или от 40 до 300 километров, и дозвуковых крылатых ракет. Разрабатывается израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon. Предполагается, что она будет способна перехватывать и самолёты.