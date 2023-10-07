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Израиль массированно обстреляли ракетами, на юге идут бои с боевиками Сектора Газа

Фото: Израиль массированно обстреляли ракетами, на юге идут бои с боевиками Сектора Газа (twitter.com/hamdahsalhut)
Автор: Сергей Пышкин

Десятки ракеты были выпущены в сторону Израиля со стороны Сектора Газа. На юге страны утверждают о столкновении армии с боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Ракетный обстрел начался с нескольких мест в Газе около 06:30 по киевскому времени и длился около получаса. Сирены воздушной тревоги были слышны даже в Тель-Авиве.

Местные агентства Израиля сообщают о тяжелых ранениях в результате обстрела у 70-летней женщины. Одна из ракет попала в здание на юге страны. И другом месте осколочные ранения получил 20-летний парень.

Жители Газы также утверждают о боевых столкновениях вдоль разграничительной ограды с Израилем, вблизи города Хан-Юнис. Также видели значительное перемещение вооруженных палестинских боевиков.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о встрече с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы.

"Израильские военные пока не комментируют ситуацию, но их силы обычно наносят авиаудары в ответ на ракетный огонь, что повышает вероятность более масштабных боевых действий", - пишет издание.

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ИзраильСектор Газа