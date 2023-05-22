Израиль намерен стать "сверхдержавой" искусственного интеллекта

По его словам, шаги по использованию быстрой эволюции ИИ включают создание в Министерстве специальной организации по военной робототехнике и выделение в этом году рекордно высокого бюджета на соответствующие исследования и разработки.

"Есть те, кто рассматривает ИИ как следующую революцию в изменении облика войны на поле боя", - заявил Замир.

Он назвал GPT (Generative Pre-trained Transformer) и AGI (Artificial General Intelligence) областями глубокого обучения, которыми занимаются гражданские отрасли ИИ и которые в конечном итоге могут найти военное применение.

По словам главы Минобороны, чаты с искусственным интеллектом потенциально могут включать в себя "способность платформ наносить удары роем или боевых систем действовать независимо, объединение данных и помощь в быстром принятии решений в масштабах, превосходящих те, которые мы когда-либо видели".

"Наша миссия состоит в том, чтобы превратить государство Израиль в сверхдержаву ИИ и стать во главе очень ограниченного числа мировых держав, входящих в этот клуб", - заявил министр.

Министерство отказалось предоставить данные о финансировании ИИ.

ИИ в обороне Израиля

Израильские военные приоткрыли завесу над некоторыми уже развернутыми автономными системами. В 2021 году они рассказали, что роботизированные джипы наблюдения помогут патрулировать границу сектора Газа.

При этом государственная компания Israel Aerospace Industries представила подводную лодку с автономным сбором разведданных, которая уже провела "тысячи часов" работы.