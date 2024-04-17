RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль готовил удар по Ирану в понедельник, но передумал, - Axios

Иллюстративное фото: Израиль изменил дату атаки по Ирану (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Власти Израиля планировали в понедельник, 15 апреля, нанести удар по Ирану в ответ на атаку, которая произошла в ночь с 13 на 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, Израиль пообещал ответить на беспрецедентную ракетную атаку Ирана с использованием беспилотников. Однако в Белом доме предупредили Израиль, что эскалация в отношениях с Ираном не будет служить интересам США и Израиля. В частности, у Байдена призвали Израиль "быть осторожным" с любыми ответными мерами.

По словам источника, США обеспокоены тем, что продление контратак может спровоцировать более широкую региональную эскалацию.

"Мы не уверены, почему и насколько близко это было до фактической атаки", – сказал американский чиновник.

Другой чиновник рассказал, что Израиль сообщил администрации Байдена в понедельник, что решил подождать.

Третий источник заявил, что "небольшой израильский удар" внутри Ирана, скорее всего, спровоцирует иранское возмездие. Хотя у Байдена надеются, что новый ответ Ирана по Израилю будет не столь мощным.

Следует заметить, что с субботы это уже во второй раз Израиль откладывает свое решение об ответе Ирана. решение об ответе Израиля откладывается.

Обстрел Израиля

Напомним, военные Ирана нанесли массированный удар по Израилю в ночь с 13 на 14. Во время атаки они использовали более 300 дронов, баллистические и крылатые ракеты.

Власти Ирана заявили, что их атака была ответом на удар Израиля по консульству в Сирии, где был ликвидирован один из высокопоставленных генералов Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИран