Израиль готовится "снести" ХАМАС в Газе, - Нетаньяху

По данным издания, заседание, которое состоялось в военном штабе в Тель-Авиве, началось с того, что министры почтили минутой молчания память около погибших израильтян.

Известно, что около 1300 человек погибли в результате нападения ХАМАСа в минувшие выходные.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

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