Израиль готовится "снести" ХАМАС в Газе, - Нетаньяху

Сегодня, 15 октября, состоялось первое заседание чрезвычайного кабинета министров Израиля, на котором премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что страна готовится "снести" боевиков ХАМАСа в секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным издания, заседание, которое состоялось в военном штабе в Тель-Авиве, началось с того, что министры почтили минутой молчания память около погибших израильтян.
Известно, что около 1300 человек погибли в результате нападения ХАМАСа в минувшие выходные.
Вторжение ХАМАС в Израиль
7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.
Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.
Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.
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