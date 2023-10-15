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Израиль готовится "снести" ХАМАС в Газе, - Нетаньяху

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 октября, состоялось первое заседание чрезвычайного кабинета министров Израиля, на котором премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что страна готовится "снести" боевиков ХАМАСа в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, заседание, которое состоялось в военном штабе в Тель-Авиве, началось с того, что министры почтили минутой молчания память около погибших израильтян.

Известно, что около 1300 человек погибли в результате нападения ХАМАСа в минувшие выходные.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". 

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

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