Израиль "готовит ответ" на атаку Ирана в преддверии годовщины 7 октября, - Guardian

Как пишет издание, признаки неминуемого возмездия Израиля против Ирана появились после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал к международному эмбарго на поставки оружия в Израиль для его использования против Газы. Власти заявили, что в результате атаки Израиля, которая продолжается почти год, в Газе погибло более 41 000 палестинцев.

"Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению, прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в секторе Газа", - сказал Макрон в интервью France Inter.

Он добавил, что Франция не поставляет никакого оружия Израилю. Макрон сделал свои комментарии после того, как Армия обороны Израиля заявила о неизбежности нанесения крупного удара по Ирану, поскольку в субботу Израиль нанес удары по целям в Ливане, Сирии и Газе.

Помимо вышесказанного, информацию об ответе Израиля Ирану изданию The Guardian сообщил израильский военный чиновник на условиях анонимности.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на беспрецедентное и незаконное нападение Ирана на израильских мирных жителей и Израиль", - сказал он