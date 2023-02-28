RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль готов помочь Европе в сфере энергетики и безопасности из-за войны в Украине

Фото: глава МИД Израиля Эли Коэн (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль на фоне войны в Украине готов активизировать сотрудничество с Германией и Европой в сферах энергетики и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Израиля Эли Коэна.

"Война в Украине принесла вызовы для Европы по энергетике и безопасности. Израиль - важный игрок в этих двух сферах", - сказал Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

По его словам, Израиль готов активно развивать сотрудничество с европейскими партнерами в области энергетики и передовыми оборонными системами вооружения.

"Мы хотим поделиться нашими знаниями и умениями, нашими возможностями с нашими друзьями, и Германия - один из наших лучших друзей", – сказал израильский министр.

Напомним, что глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что поддержка его страной Украины очевидна, отвергая жалобы, что Иерусалим балансирует между такой поддержкой и своими связями с Россией.

Израиль продлил визы для находящихся в стране граждан Украины до 30 апреля 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВойна в Украине