Израиль о боях на юге Сектора Газа: будут такими же мощными, как на севере

"Вчера и сегодня мы убивали командиров батальонов, командиров рот и многих боевиков ХАМАСа. А вчера утром мы начали то же самое на юге сектора Газа. Это будет не менее мощная операция, чем операции в северной части Газы. Она принесет не меньшие результаты", - заявил он.

По словам Халеви, командиры ХАМАСа будут встречать ЦАХАЛ повсюду.

"У нас есть возможности сделать это самым тщательным образом, и так же, как мы сделали это мощно и тщательно на севере Сектора Газа. Мы делаем это сейчас на юге Сектора Газа, и мы также продолжаем углублять достижения на севере Сектора Газа", - добавил он.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС вторгся в Израиль и начал убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Израиль объявил операцию "Железные мечи" и стал обстреливать места террористов в Секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа после недельного перемирия. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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