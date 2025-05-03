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Израиль атаковал Сирию: ракеты приземлились у больницы в Дамаске

Сирия, Суббота 03 мая 2025 02:20
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Израиль атаковал Сирию: ракеты приземлились у больницы в Дамаске Иллюстративное фото: израильская авиация ударила по сирийским войскам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам в нескольких провинциях Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным сирийского государственного информагентства SANA, израильские удары поздно вечером в пятницу, 2 мая, были направлены на провинции Дамаск, Хама и Дераа.

Среди целей ВВС Израиля - позиции 41-й дивизии сирийской армии возле госпиталя в пригороде Дамаска, а также ракетные войска на севере провинции Дераа.

Армия обороны Израиля официально подтвердила воздушные атаки.

"Недавно ЦАХАЛ нанес удар по военному объекту, зенитным пушкам и инфраструктуре зенитно-ракетных комплексов в Сирии", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что продолжат действовать в интересах защиты граждан Государства Израиль.

Удары Израиля по Сирии

После свержения в декабре режима диктатора Башара Асада и прихода к власти повстанцев исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" во главе с Ахмедом аль-Шараа, израильские военные регулярно обстреливают военные объекты в Сирии.

Задача ударов - не допустить попадания оружия в руки "вражеских сил" и группировок вроде "Исламского государства".

Также обстрелы являются предупреждением новым исламистским правителям в Дамаске, которых Израиль рассматривает как потенциальную угрозу на своей границе.

В ночь на 2 мая, авиация ЦАХАЛа нанесла удар по территории президентского дворца в Дамаске. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, атака стала "четким сигналом сирийскому режиму", возглавляемому исламистами, о готовности усилить военные действия, которые включают удары в поддержку меньшинства друзей в стране.

Кроме того, Израиль готовит список военных и правительственных объектов для потенциального удара по Сирии.

Израиль часто бомбил Сирию, когда страной руководил Асад, нацеливаясь на плацдарм, созданный его союзником Ираном во время гражданской войны.

Добавим, что администрация президента США Дональда Трампа решила сократить военную группировку в Сирии и закрыть несколько военных баз в этой стране.

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