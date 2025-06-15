Израиль атаковал топливный склад в Тегеране, после чего начались пожары, - СМИ

Согласно информации в СМИ, Израиль атаковал топливный склад в районе Шахран на севере Тегерана. После этого там начались пожары, и в сети появлялись кадры пылающего огня.

Немного позже NYT написал, что по словам члена энергетического комитета Торговой палаты Ирана, Хамида Хоссейна, муниципалитет обсуждал перенос топливного склада из жилого района на севере Тегерана в течение многих лет. Причиной тому были опасения, что атака или авария могут иметь катастрофические последствия.

Хосейни уточнил, что склад имеет по меньшей мере 11 резервуаров для хранения и находится в густонаселеннном и богатом районе с высококлассными ресторанами, торговыми центрами, а также высотными зданиями с бассейнами на крыше.

Тем временем Clash Report ссылаясь на израильский 14 канал утверждает, что самолёты Израиля атаковали в целом 4 цели в Тегеране: Министерство обороны, штаб-квартиру ядерной программы, ядерные лаборатории и нефтяные объекты.

Обновлено в 01:05

"Министерство нефти Ирана заявило, что израильские удары нанесли удары по двум топливным складам в Тегеране, подтвердив сообщения иранских СМИ", - пишет The Times of Israel.

По данным министерства, в результате атаки пострадали нефтехранилища в Шахране, к северо-западу от Тегерана, и еще одно хранилище к югу от города.

Обновлено в 01:25

Информационное агенство Tashin пишет, что помимо топливного склада, Израиль атаковал в нефтеперерабатывающий завод Шахрей на юге Тегерана, который является одним из самых крупным в стране. Аварийные бригады пытались погасить там пожар.

Также NYT пишет, что на энергетических и топливных объектах в Тегеране было слышно многочисленные и мощные взрывы.