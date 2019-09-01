Ізраїльські військові почали завдавати ударів по Лівану після обстрілів

Ізраїльська армія почала наносити удари по півдню Лівану через кілька протитанкових ракет, які були випущені з прикордонної базі і військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

"Армія оборони Ізраїлю відповідає ударами по джерел вогню й іншим цілям на півдні Лівану", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після обстрілу з боку Лівану ізраїльська армія закликала людей, що проживають в радіусі 4 км від ліванського кордону, не залишати свої будинки.

МЗС Ізраїлю повідомив, що відповідальність за ракетний обстріл взяло на себе ліванська шиїтська організація "Хезболла".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив Іран в терористичних атаках і заявив, що Ізраїль буде захищатися всіма необхідними засобами. Він зробив таку заяву після повідомлень про бомбардування іранських цілей підтримуваними Іраном ополченцями в Сирії, Іраку та Лівані.

"Іран працює за кількома напрямками для смертельних нападів на державу Ізраїль. Ізраїль і надалі буде захищати свою безпеку всіма необхідними засобами", - заявив прем'єр.