В Ізраїлі через спеку спалахнули лісові пожежі

Фото: лісова пожежа (twitter com viditocho)

Влада Ізраїлю радять евакуюватися мешканцям північних районів країни

В Ізраїлі спалахнули лісові пожежі. Експерти повідомляють, що це відбулося внаслідок високої температури та низького рівня вологості повітря.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як повідомив експерт з метеорологічної служби Нахум Малік, в деяких районах вологість складає не більше 10%, що є причиною виникнення більшості пожеж. Така погодна ситуація в країні, імовірно, триватиме до п'ятниці.

Влада Ізраїлю радять евакуюватися мешканцям північних районів країни, оскільки вогонь підходить впритул до житлових будинків. В околицях Єрусалиму з цієї причини напередодні вже проведена евакуація жителів поселення Гева-Біньямін.

Як наголошується, уряд скасував правило на носіння захисної маски через спеку. Крім того, напередодні аномальна спека призвела до максимального рівня споживання електроенергії, це викликало збої в подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі загорівся Бебжанский національний парк, який є найбільшим в країні. В Міністерстві охорони навколишнього середовища заявили, що пожежа, швидше за все, викликали фермери, які незаконно спалювали траву. Він охопив близько 6 тис. гектарів болотистих луків і лісів.

Автор: Андрій Козловський