В Ізраїлі закрили пляжі на Середземному морі внаслідок розливу смоли

Уряд рекомендував жителям уникати відвідування пляжів для занять спортом і плавання до подальшого відвідування. Закриті пляжі від Рош-ха-Нікри на півночі, на кордоні з Ліваном до Зікіма біля Сектора Газу на півдні.

Причина великого розливу смоли неподалік берегів Ізраїлю невідома. Раніше в 50 кілометрах від берегів країни був виявлений розлив нафти в море. Ймовірно, за цю ситуацію відповідально одне з 10 суден, які бували в тому районі.