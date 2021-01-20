В Ізраїлі сумніваються в заявленій ефективності вакцини Pfizer

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Координатор національної програми із боротьби з коронавірусом в Ізраїлі Нахман Аш сумнівається в заявленій ефективності вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Він також додав, що препарат може не захистити від нових штамів вірусу.

Про це повідомляє Times of Israel.

Як повідомляється, за місяць з початку вакцинації в Ізраїлі понад 12,4 тисячі громадян заразилися коронавірусом після першого уколу. Серед них є щонайменше 69 заражених, які отримали і другу дози вакцини Pfizer.

За словами Аша, багато людей заразилися між першим і другим щепленнями цією COVID-вакциною, а отже він вважає, що захист, який забезпечується першою дозою, менш ефективний, ніж представила компанія Pfizer.

Зазначається, що станом на 19 січня понад 2 млн ізраїльтян отримали перше щеплення від Pfizer, друге - 400 тисяч осіб.

Нагадаємо, в американській компанії Pfizer заявляли, що її вакцина ефективна на 95%.

Також компанія Pfizer та вчені Техаського університету дослідили ефективність вакцини від коронавірусу проти нових мутацій Sars-cov-2. Згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти нових штамів.